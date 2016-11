Feira da Providência traz artesanato como opções de presentes de natal

28/11/2016 às 12:30h Enviado por: Rennan Rebello

Mais de cinco mil itens terão destaques em estande da Secretaria de Estado de Turismo, a partir do dia 30 de novembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A temporada de compras para o natal já foi aberta, e a Feira da Providência é uma grande oportunidade de bons preços para cariocas e turistas. O estande da Secretaria de Estado de Turismo, com 360m2, apresentará o artesanato produzido no estado do Rio, com exposição de mais de cinco mil peças. Os produtos, com preços a partir de R$6, serão comercializados por artesãos de 26 municípios fluminenses. Quem visitar o espaço encontrará trabalhos em cerâmica, tecidos, miçangas, escamas de peixe, madeira, vidro e muitos outros materiais.







Para o secretário de Estado de Turismo, Nilo Sergio Felix, palcos como a Feira da Providência são essenciais para levar ao conhecimento do público as peculiaridades culturais do estado, concretizadas através do artesanato.





- Além de renda e desenvolvimento social, o artesanato é importante item de divulgação de nosso turismo, por difundir nossas riquezas naturais e históricas entre os que nos visitam e levam os produtos como souvenires para suas regiões de origem. Estamos muito felizes manter a tradição de décadas de participação no evento destacando este segmento tão valoroso – comemora Nilo Sergio Felix.

Nesta edição, o estande do Estado, que contará com apoio do Rio Solidário, contará com decoração especial elaborada por profissionais cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. No local, os visitantes poderão conferir cenários em fuxicos (trabalho feito com tecido) confeccionados por artesãos do município de Itaguaí, e, ainda, sementes e cascas de árvores típicas, representando a diversidade da flora do Rio de Janeiro.





- A Feira da Providência é referência no calendário turístico da capital carioca. Queremos levar, além do artesanato, os atrativos do nosso estado para mais de 100 mil pessoas que deverão visitar o evento. Será um estande sustentável, que dialogará com o turismo e a cultura de nosso estado – explica Nea Mariozz, coordenadora do Programa e subsecretária de Turismo.





A Secretaria de Estado de Agricultura também estará presente, com a apresentação de produtores rurais entre cachaças, queijos, frutas, linguiças, doces regionais, entre outros itens. O espaço contará ainda com a parceria institucional da Riotur.