Sábado é dia de Zumba, bebê!

25/11/2016 às 15:53h Enviado por: Mariana Costa

'Aulão' de Zumba é atração no clube Tamoio Foto: Divulgação

Não espere passar as festas para queimar calorias! Sábado (26), às 16h, é dia de zumba! Betta Leite, professora da dança que conquista cada vez mais adeptos, abre a segunda edição do 'Zumba de Natal', no Clube Tamoio, em São Gonçalo.





A atividade, que mistura movimentos aeróbicos já conhecidos de quem faz atividade física, com ritmos e coreografias latinas, como a salsa e o merengue, é um prato cheio para quem procura emagrecer: cada aula, com duração de uma hora, pode queimar até mil calorias.





Betta é professora de zumba há quatro anos e desde 2015 dá aulas no Tamoio. Para a segunda edição do aulão, ela espera cerca de 200 participantes. "Vamos contar com a participação de professores muito especiais do Rio. Vai ser muito legal!", disse animada. O aulão de Natal contará com a 18 professores de fora da cidade, entre eles a professora grega Kleoniki Christopoulou, que dá aulas no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio.





As aulas de zumba acontecem no Clube Tamoio, de segunda à quinta-feira, das 19h às 20h, e às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h. Os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser adquiridos diretamente com a professora Betta; já os comprados na hora saem a R$ 20. O Clube Tamoio fica na Avenida Presidente Kennedy, 101, no bairro Brasilândia, São Gonçalo.