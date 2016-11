Leitores sorteados pelo OSG irão desfilar pela Porto da Pedra

25/11/2016 às 12:31h Enviado por: Rennan Rebello

Diretor geral de carnaval da Porto da Pedra, Amauri de Oliveira entre os leitores contemplados Foto: Julio Diniz

Por Letícia Lopes





A parceria entre O SÃO GONÇALO e a Porto da Pedra contemplou, por meio de sorteio, oito leitores, que ganharam as fantasias para desfilar na Marquês de Sapucaí no ano que vem com direito a um acompanhante, na madrugada do dia 25 de fevereiro.





Os ganhadores integrarão a ala ‘Arariboia'. Com o enredo "Ô Abre-alas que as Marchinhas vão passar! Porto da Pedra é quem vai ganhar... seu coração!" a escola do Tigre promete encantar a avenida. “Têm umas surpresas guardadas para gente poder conquistar os jurados e o público. Vamos fazer acontecer na hora do desfile”, conta, animado, Amauri de Oliveira, diretor geral de carnaval da escola. Sandro José da Silva, de 44 anos, foi um dos ganhadores e vai desfilar com a esposa, Cristiane Felippe, 38, pela primeira vez.





“Estamos muito animados! Poder desfilar será um sonho realizado!”, comemorou. Para Amauri, a expectativa é a maior possível. Ele conta que a comunidade está muito focada, e que o segredo que pode dar à chance a Porto de retornar ao Grupo Especial é ensaio. “A gente tem ensaiado cuidadosamente cada quesito, para que na hora do desfile, os jurados entendam que nós somos os melhores”, ele conta. “Nós agradecemos aos leitores do OSG que participaram da promoção e estamos fazendo o possível para abraçar a todos na comunidade”, finaliza Amauri, que ainda promete ‘emoções ímpares’ aos participantes.