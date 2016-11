Rota Gourmet realiza edição especial em Niterói

24/11/2016 às 14:57h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Por Catriel Barros









No próximo final de semana há mais um motivo para comemorar o aniversário de Niterói. O campo de São Bento, em Icaraí, receberá o 'Rota Gourmet Food Truck Festival' nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Esta será a última feira gastronômica do ano, e para fechar com chave de ouro, os realizadores resolveram investir em música. "Nesta edição, resolvemos investir em shows, afinal, o público merece. Do rock do Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho passando pelo samba da Toca da Gambá até chegarmos ao pop da Banda Melim. Será um evento democrático, para todos os gostos", comemora Marcelo Piuí, um dos produtores, que espera que uma média de 10 mil pessoas durante os dias do evento.









Na área gastronômica, o público terá a sua disposição: 18 food trucks e dez barraquinhas de comidas artesanais com cardápio variado, como hambúrgueres, comida árabe, culinária brasileira e doces artesanais. Além de barracas com menus preparados pelos chefes de cozinha renomados que também estarão presente no evento, Fred Maeyer, do restaurante Eça (situado no Centro do Rio) e Vicente Maia, proprietário do buffet que leva seu nome em Niterói.









Já para os bons bebedores poderão aproveitar chopes e cervejas artesanais de variados tipos, e para quem quiser optar por uma diversão em família poderá aproveitar a área de piquenique e um espaço kids destinado as crianças mas, com monitoração dos pais em alguns brinquedos.









Serviço:









O "Rota Gourmet Food Truck Festival" acontece, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, de 12 às 22hs, no Campo de São Bento na Avenida Roberto Silveira, s/n, Icaraí, Niterói. Entrada franca.