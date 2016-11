Pós parto...

Susana Vieira apareceu com o cabelo bem mais claro na manhã da última quarta-feira, 23. Após a transformação no visual, a atriz posou para uma foto mostrou e mostrou o resultado da mudança em sua rede social. "Bom dia! New Look! Mechas e corte Long Bob. Amei", escreveu a atriz no Twitter, que posou ao lado de Gladys Costa, responsável pela transformação.