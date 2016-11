O amor está no ar

MC Duduzinho organizou uma festa para celebrar os três anos da filha mais velha, Lara Princess. A comemoração teve como tema a personagem de desenho animado Peppa Pig e foi realizada no último final de semana na mansão do funkeiro em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. A festa para 150 convidados contou com a presença dos atores Gabriel Montenegro e Milena Melo – que estão no ar na atual temporada de “Malhação – Pro dia nascer feliz”.