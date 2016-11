Elenco espera jogo duro contra o ‘Coxa’, amanhã, no Maraca

19/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O zagueiro Rafael Vaz está confirmado contra o time do Coritiba Foto: Divulgação

O Rubro-Negro segue se preparando para o duelo, amanhã, às 19h30, diante do Coritiba, no Maracanã. O Rubro-Negro precisa vencer para seguir sonhando com a conquista do título nacional e terá pela frente um rival que praticamente cumpre tabela. Afinal, com 45 pontos conquistados, o “Coxa” não tem mais pretensões na competição e corre pouco risco de ser rebaixado.



“Nós estamos com o nosso sinal de alerta bem ligado porque o Brasileiro está rico em resultados pouco esperados nesta reta final, quando boa parte dos clubes ainda briga por alguma coisa. O Coritiba ainda não se garantiu matematicamente e vai querer pontuação, além da motivação de um jogo no Maracanã, que sempre existe”, disse o meia Everton. O time principal que entra em campo terá reforços importantes para esta confronto. Os zagueiros Rafael Vaz e Réver, que cumpriram suspensão diante do América-MG, reaparecem para compor a zaga, deixando Juan e Donatti como opções no banco de reservas. Além deles, Muralha Guerrero retornam à equipe.

O elenco retoma atividades hoje, no “Ninho” e, em seguida, começa o período de concentração. Com 66 pontos ganhos, o Rubro-Negro ocupa a 3ª colocação no Brasileiro.