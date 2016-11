Jovem de São Gonçalo brilha em circo na China

18/11/2016 às 12:46h Enviado por: Rennan Rebello

A bailarina Julia Nunes (à direita) também trabalha como como assistente do ilusionista Lipan Jr. Foto: Divulgação Julia Nunes, brilha em apresentações do La Luna Cirque na China Foto: Divulgação

Por Letícia Lopes





Lá em 2006, ao começar as aulas de dança, no pequeno município de Carapebus, no norte do estado, a jovem Julia Nunes, no auge dos seus 14 anos, não imaginava a reviravolta que sua vida iria tomar. Hoje, 10 anos depois, Julia aprendeu a conviver com as 12 horas de diferença de fuso - já são quase dois anos trabalhando como bailarina no circo itinerante La Luna Cirque, na China.









Natural de Macaé, ela cresceu no bairro do Pita, em São Gonçalo. Aos 12 anos, se mudou para Carapebus, onde morou por quatro anos. Lá, a jovem ingressou num projeto da secretaria de cultura da cidade, chamado 'Despertando Arte'. "Todos os meus amigos participavam do projeto na época. A Dulce, secretária de cultura, sempre acreditou, me apoiou e me acompanha até hoje. Sou muito grata a ela", lembra.









Morando novamente em São Gonçalo, já adulta, Júlia trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de tecnologia no Rio, quando soube das audições de uma companhia brasileira de dança para apresentações na Suécia e na Turquia. "Quando recebi a ligação dizendo que tinha entrado, pedi as contas, larguei tudo e fui embora pra São Paulo. Fiquei lá por um mês, ensaiando", conta a jovem, que depois disso passou seis meses se apresentando em 14 resorts em Antália, na Turquia.









Quando o contrato estava próximo do fim, a oportunidade de ir para a China apareceu. "Eu nem pensei muito", lembra Julia, que assinou o contrato quatro horas antes de voltar para o Brasil, já de malas prontas.









A jovem lembra que o primeiro show em Guiyang, capital da província chinesa Guizou, era num teatro 'high tech' (de alta tecnologia, em tradução livre), com recursos como pista de gelo, palco com piscina, efeitos pirotécnicos e elevadores. A cidade, que só tem cinco anos, ainda se erguia, e o próprio teatro ainda estava em construção. "Quando os ensaios gerais começaram, eu vi os números circenses e a ficha caiu", ela lembra. Trabalhando como bailarina e assistente de ilusionismo, Julia se apresenta com o mágico Lipan Jr, famoso no Brasil há alguns anos por se apresentar no antigo programa da apresentadora Eliana, na Rede Record. A equipe permaneceu em Guiyang por cerca de um ano e oito meses, e agora seguem viajando no circo itinerante La Luna.









Realizada profissionalmente, Julia não pensa em voltar ao Brasil definitivamente. "Só de férias! O meio artístico aí é muito difícil. Não vejo perspectiva profissional para mim no Brasil hoje", finalizou.