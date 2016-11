Alfinetada

A Banda do Benefício, do Largo da Batalha, em Niterói, deu o pontapé inicial rumo ao Carnaval de 2017, com uma feijoada dançante no ginásio do Colégio Gomes Pereira, naquele local, no último fim de semana. A agremiação costuma 'arrastar' uma autêntica multidão em seus desfiles, que incluem a apresentação de um 'naipe' do instrumentos de sopro.