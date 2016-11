Da TV para o palco cantando ‘sofrência’

14/11/2016 às 15:15h Enviado por: Rennan Rebello

Niteroiense Priscilla Campos trocou a TV pela carreira de cantora Foto: Julio Diniz

A atriz e apresentadora Priscilla Campos, 24, deixou o estúdio de TV para assumir palcos de boates e barzinhos cantando a verdadeira “sofrência” sertaneja, no início deste ano. Moradora de Maria Paula, a niteroiense traz como influência a nova geração do gênero universitário, como Marília Mendonça, Nayara Azevedo, além da dupla Simone e Simaria e das irmãs Maiara e Maraísa. Um dos períodos de maior destaque da carreira de Priscilla na TV foi no programa “Teca na TV”, no Canal Futura, e participação em dois programas da Globo: “Malhação”, onde interpretou uma das “marombinhas” que contracenava com Alexandre Frota. Depois, fez parte do elenco fixo de “Gente Inocente”. “Fico feliz e tenho orgulho quando alguém vem falar sobre a Teca. Mesmo depois de que comecei a cantar, as pessoas não esquecem”, disse a niteroiense.



Apesar do sonho de viver da música desde pequena, o “empurrãozinho” para começar a carreira foi do marido, o representante comercial Luan Bastos, 24. De acordo com a artista, a intenção era engatinhar aos poucos, primeiro postando vídeos no Youtube até ganhar certa popularidade.

“Foi tudo muito rápido, não tive nem tempo de publicar um vídeo na internet e já comecei a cantar na noite de Niterói e São Gonçalo. Hoje, já sou convidada para cantar no Rio e outras cidades. Recentemente, abri o show do Gabriel Valim, na Expo-2016, em Macuco”, contou.

Para Priscilla, o ponto alto do seu show é quando ela veste a “camisa da sofrência” e canta sucessos, como “50 reais” (Nayara Azevedo), “10%” (Maiara e Maraísa), “Meu Violão e o nosso Cachorro” (Simone e Simaria) e “Infiel” (Marília Mendonça). Mas, segundo a cantora, no seu repertório não tem só música da nova geração.

“A gente não pode esquecer da influência de Roberta Miranda. Ela é uma grande inspiração. Nos shows, também não pode faltar ‘Evidências’, do Chitãozinho e Xororó. É um clássico que sempre pedem”, afirmou. Sobre o amor pela teledramaturgia, Priscilla confirma que não rejeitaria um convite para voltar. Mas, para a artista, o foco atual é na música. “Me sinto em casa no palco. Atuar e cantar são duas coisas que eu amo fazer, são funções que me realizam. Se aparecer uma oportunidade, eu posso até voltar, mas agora meu objetivo é a música”, revelou. Filha única por 17 anos, Priscilla tem os maiores fãs na própria família. Para a dona de casa Sandra Campos, 44, mãe da artista, é um orgulho para todos vê-la crescendo na carreira.

“Na época da TV, eu participava do grupo ‘mães que esperam’. A gente esperava para fazer teste, esperava para gravar programa, esperava e esperava. Mas ela sempre foi um sucesso total. Sempre disse para Priscilla que era só esperar que tudo aconteceria no tempo certo”, declarou a mãe.