Samba em nome da gratidão

13/11/2016 às 16:26h Enviado por: Rennan Rebello

Claudinho Guimarães está comemorando trinta anos de samba, realizado com o sucesso Foto: Filipe Aguiar

Por Sérgio Soares





Você sabe qual é a receita para se fazer um bom samba? Quatro palavras são fundamentais: inspiração, talento, carisma e trabalho. Adicione a isso um artista de talento, com 30 anos ‘de estrada’ e músicas gravadas pelo ‘primeiro time’ da música brasileira. Com certeza será um sucesso, não é mesmo? E isso é o que não falta para o cantor, compositor e cavaquinista Claudinho Guimarães, que aos 46 anos, celebra uma das melhores fases da carreira.





Desde quando começou no mundo do samba, aos 16 anos, esse carioca ‘da gema’, nascido em Marechal Hermes, que adotou Niterói e Maricá para viver nos últimos anos, mantém uma carreira ascendente, em que é considerado nos meios musicais e na crítica especializada, um dos mais talentosos de sua geração. E não é pra menos. Nomes do chamado “primeiro time do mundo do samba, como Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Alcione, Dudu Nobre e Leandro Sapucay já gravaram suas composições.





Um dos maiores sucessos de artista - ‘Quando a gira girou’ -, composta com Serginho Meriti, o mais frequente parceiro, ficou conhecida do grande público na voz de Zeca, em 2010. E agora ganha novas versões na voz de Maria Rita e Diogo Nogueira. “Quando terminamos de compor, percebemos que tínhamos feito uma canção com mensagem forte, em que o agradecimento é a maior referência”, afirmou o artista.





E a gratidão também ‘tocou’ Pagodinho, que não apenas canta sambas de qualidade, como também só aprova ‘feras’ para gravar as edições do ‘Quintal do Zeca’. Na última versão, Claudinho entrou na ‘seleção’ do sambista e gravou “Quando a gira girou’ ‘casa’ do renomado ‘mestre’. “Foi uma emoção muito grande. Agradeço a todos que contribuíram para eu conseguir chegar a esse patamar”, revelou