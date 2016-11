Novas exposições

Abriu-se ontem o primeiro lote para a compra de ingressos para o evento que será realizado no próximo dia 15 no Centro cultural Porto da Pedra, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo, que terá como atrações os grupos Sorriso Maroto, Intimistas, e animação do MC Duduzinho e dos DJs Brálio e Amarelo. A realizaçã odo evento é do produtores Erick Vasconcelos e Kátia. As informações sobrea venda de ingressos pode mser obtidas pelo telefone 2724-0555.