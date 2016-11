SoundRua une música e arte no centro de SG

08/11/2016 às 14:15h Enviado por: Catriel Barros

A dupla MafiaMilia leva para o evento um rap alternativo Foto: Divulgação

No próximo sábado (12) é dia de aproveitar o final de tarde no SoundRua, que acontece na Praça Vida Ativa, Bairro do Camarão, a partir das 17 horas. No set list? Muito trap e música eletrônica. O evento gratuito visa a divulgação da arte e da cultura multifacetada de artistas independentes, DJs e grupos ainda desconhecidos do público.





O SoundRua foi criado com a intenção de misturar os gêneros musicais, suas tribos e artes com o intuito de possibilitar um espaço multicultural onde artistas e microempreendedores possam divulgarem e praticar suas ideias e expandir sua criatividade e, assim, atrair um publico diversificado. De acordo com o organizador do evento, DJ Dyogo Satolo, essa é apenas a primeira edição de muitas que virão em 2017.





''Esperamos que com a ajuda da Prefeitura de São Gonçalo e a secretaria de Arte e Cultura possamos fazer com que o resultado do evento seja gratificante. Esperamos um publico de aproximadamente 200 pessoas, onde todas poderão aproveitar tudo o que a diversidade do evento tem a oferecer.'', explica Dyogo.





O SoundRua é realizado na Praça Vida Ativa, ao lado da antiga i9 Music, na Rua Jaime Figueiredo, s/n, Bairro do Camarão . No evento ainda haverá sorteio de brindes, como tatuagens, piercings, biquínis, camisas e outros. Mais informações SoundRua





Line up





17h45 - Dj William ( BlackMusic)

18h45 - Grupo Estilo Grav ( Rap )

19h15 - Dj Satolo ( TrapMusic )

20h15 - Banda Paz no Mundo ( Reggae )

21h15 - Dj Jef Rodrigues ( AfroMusic )

22h15 - Grupo MafiaMilia'Mcs ( Rap )

23h - Dj Léo ( Deep House )