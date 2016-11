Melhor Artista Brasileira!

Integrante do Grupo de Acesso de Niterói, a escola de samba Magnólia Brasil, do Fonseca, escolheu, no último fim de semana, o hino oficial para o enredo sobre São Jorge. A final aconteceu a sede da Acadêmicos do Cubango e a parceria vencedora foi a de Dudu, Anderson Lemos. Manolo e Rafael Lopes. A Magnólia Brasil se apresentará na segunda-feira de Carnaval. Ainda não se sabe se o desfile será na Rua da Conceição ou na Avenida Amaral Peixoto, no centro da cidade.