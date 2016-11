"Acredito que sejam encontros. É uma coisa muito espiritual", disse, em entrevista, Lyandra, filha do sertanejo Leandro, sobre sonhos que tem frequentemente com o pai. Ela, que mantém contato próximo com o tio Leonardo e os primos, tinhha apenas dois anos de idade quando o cantor faleceu, vítima de câncer, em 1998.