Durante ensaio para o Paparazzo, a ex-panicat Thaís Bianca comentou sobre rótulo de garota de programa que a acompanha desde a outra emissora. Solteira há nove meses, ela desabafou que esse julgamento a incomoda bastante. "Julgam muito pela capa e não procuram me conhecer. Vem me conhecer primeiro e depois fala. Quero que fique claro que eu não coloco minha bunda no Instagram, por exemplo, para as pessoas me desejarem ou pagarem para isso. Eu coloco porque eu acho bonito", afirmou.