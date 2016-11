Gastronomia sobre rodas em Niterói

04/11/2016 às 16:31h Enviado por: Daniela Scaffo

Serão em média 20 estabelecimentos participantes, dentre eles trucks, barracas e bikes oferecendo diferentes estilos de comida, como hambúrguer, batata recheada, batata no palito, espetos, vegetariana, entre outros Foto: Dilvulgação Sweet Bike by Gabriela Neves é um dos participantes do evento Foto: Dilvulgação

Nesse fim de semana, os amantes da boa gastronomia podem experimentar a melhor comida sobre rodas num parque de alimentação a céu aberto. Pela primeira vez em Niterói, o Gourmet For You pretende reunir boa música, cervejas especiais e o que há de melhor do food truck. O evento estará aberto ao público das 12h às 22h, na rua Visconde do Rio Branco, 120, Centro de Niterói, em frente ao colégio Plínio Leite.

Serão em média 20 estabelecimentos participantes, dentre eles trucks, barracas e bikes oferecendo diferentes estilos de comida, como hambúrguer, batata recheada, batata no palito, espetos, vegetariana, comida nordestina, salgadinhos, brigadeiros, paleta mexicana, bolo de pote, hot dog, crepe e muito mais. Na categoria cerveja artesanal, o evento conta com Krug, Noi, Farra (todas estiveram presente no Mondial de La Biere). Os preços variam de R$3 a R$65.

O evento conta ainda com uma programação variada: no sábado, DJ Sanmy e Banda Radial 80 e no domingo, DJ Majô e banda Crazy Catz. Nos dois dias acontecem apresentações do Ballet Simone Falcão. O local também possui Espaço Kids para os pequenos.

Depois da experiência nesse segmento de food truck em SP, a organização traz para Niterói uma oportunidade de se consolidar no mercado e a chance de estar num único lugar e poder provar diferentes opções gastronômicas. “A ideia é trazer um diferencial com eventos temáticos para a cidade. Estamos contando com os melhores expositores como Pepper Dog, Metamorfose, Kurg, Noi, Sweet Bike by Gabriela Neves, Caracole, Labareda (truck tem a lateral em vidro temperado, conseguimos assim ver todo preparo do lanche), Mahalo Beer, entre outros”, diz Raquel Barbosa, uma das integrantes da equipe.

O truck Crispus Carioca estará presente com seus crepes deliciosos. Augusto Macedo, que tem pouco tempo no ramo como expositor, diz que desde então tem passado por momentos bem especiais. “Iniciar numa nova atividade profissional e já colher bons frutos de relacionamentos e de comprometimento de vários fornecedores é bem gratificante. Nem preciso dizer que minha expectativa é ainda maior, fazendo a Crispus ser conhecida dentro de um padrão de qualidade e bom atendimento. Os ventos estão realmente favoráveis, pois logo depois do nosso debut fomos acionados por uma empresa séria de SP, a Gourmet For You, que chega ao Rio com um projeto bem legal e com forte tendência ao sucesso”.

A Brauerei Krug também estará no evento. A marca produz cerveja em Belo Horizonte desde 1997, começou com Brewpub e hoje é uma micro cervejaria com capacidade de 200 mil litros por mês. “Durante 20 anos a gente só trabalhou com cervejas importadas. No começo do ano a Krug lançou a linha Expressionista. Estamos distribuindo as cervejas desde 01 de maio de 2016 e em cinco meses já fizemos 110 clientes espalhados no Estado de Rio de Janeiro. A feira Gourmet For You é uma ótima oportunidade para divulgar o produto para o público final e se encaixa perfeitamente com a gastronomia que o evento oferece", diz Xavier Depuydt, distribuidor da marca Krug.

A ideia é fazer o Gourmet For You uma vez por mês, sempre temático e voltado para ações sociais. Nesta primeira edição estamos pedindo a colaboração de 1kg de alimento não perecível para doarmos para alguma instituição”, disse Raquel.

O evento é uma ótima opção para quem procura por um lugar descontraído para curtir o fim de semana com a família e amigos. E Raquel ainda brinca: “Estamos trabalhando muito para ser um sucesso”.