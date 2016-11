"Happy Hour" em Niterói

'Happy Hour' no Bay Market Elisa Alecrin irá se apresentar amanhã, a partir das 19h, no "Happy Hour" do shopping Bay Market, em Niterói. A cantora promete encantar os casais apaixonados no evento, que é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação. O ShoBay Market fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, telefone 2620-2330.