Canto do Rio realiza um mês de festa em seu aniversário

03/11/2016 às 10:08h Enviado por: Leticia Lopes

O Aniversário de 103 anos do Canto do Rio está chegando e o que não falta são motivos e opções para comemorar junto ao clube alvi-anil. Será um mês de festa. Ao todo, 13 eventos serão realizados ao longo de todo o mês de novembro.









A programação terá início no dia 6 de novembro (domingo) com o Campeonato de Tranca às 9h, no Hall Social. A festa continua no mesmo dia às 13h, com música ao vivo na pérgula da piscina. Dia 12 (sábado) o clube realizará um grande baile às 22h com o Conjunto Aeroporto. No dia 14 (segunda), dia exato do aniversário, acontecerá a Sessão Solene do Conselho Deliberativo, com início às 18h30. No feriado do dia 15 (terça), às 13h, será a vez da tradicional feijoada, com a Banda Alto Astral. Dia 20 (domingo) o clube terá uma manhã de competições comemorativas. A partir das 9h acontecerá o Torneio de Futebol Society dos Sócios Veteranos do Canto do Rio. Simultaneamente estará acontecendo, nos ginásios principal e auxiliar, jogos de futsal e voleibol com ex-atletas do clube. As comemorações de aniversário serão finalizadas no dia 27 (domingo) com um grande almoço e música ao vivo.









De acordo com Rodney Melo, presidente do clube, os pontos altos da comemoração serão o baile de aniversário (dia 12) e a feijoada com música ao vivo (15). Esses dois eventos são abertos ao público e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube. Os demais eventos são abertos a sócios e convidados.









“Teremos uma programação extensa. A nosso expectativa é uma grande adesão por parte dos associados e de seus convidados”, disse o presidente.