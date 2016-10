Festa de Halloween promete agitar SG

27/10/2016 às 20:00h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por Kimberly Mello.





O Halloween está chegando e se você pensa que essa data só é comemorada no exterior, está muito enganado. Para quem ainda não sabe o que vai fazer nessa sexta a noite, fique tranquilo que o jornal O SÃO GONÇALO vai te dar uma ótima dica.







Vai rolar uma festa "horripilante" com direito a muita música boa, gente bonita e principalmente muita diversão, no Calígula Nigth Club (antigo Capone's), a partir das 22h.





A 'noite do terror' vai ter ambiente todo decorado com o tema Halloween. Então, bora tirar do armário aquelas fantasias assustadoras, roupas pretas, e preparar aquela make sinistra pra entrar no clima. Vale lembrar que a fantasia mais original ganhará um prêmio, que só será divulgado no evento.





A festa vai contar com a presença de vários DJs, tocando todos os ritmos para não deixar ninguém parado. Entre as atrações confirmadas estão: Dj Rose Amorim (Electro House), Dj Mp4 (funk), Dj GB do Salgueiro e Dj Bruninho.





Os ingressos estarão disponíveis na hora do evento, feminino no valor de R$15 e masculino R$20. Também é possível colocar o nome na lista amiga, mural do evento e entrar 0800 até as 00h. Para confirmar presença no evento basta clicar aqui . Você também pode ficar por dentro de tudo que vai rolar acessando a página do Calígula





Serviço:





O que: Hallowenn do Calígula





Local: Calígula Nigth Club - Rua Julio Reis, 51, Porto Velho





Quando: Sexta-feira (28)





Horário: 22h





Quanto: Feminino R$15 e Masculino R$20 ou 0800 com nome na lista até 00h.