Familia Tuze é conhecida pela saga 'Harry Potter' e 'Star Wars'

Uma família um pouco diferente das tradicionais. Assim é conhecida a 'Tuze', família que vive da fabricação e venda de produtos artesanais das franquias "Harry Potter" e "Star Wars". Com esse trabalho nada típico, os Tuze viajam o Brasil participando de eventos e feiras temáticas, onde aproveitam para vender seus produtos.





Tudo começou em um evento chamado Heroes of the kids, no Sesc Copacabana, em 2009, que tinha por objetivo juntar, em um só espaço, várias sagas de fantasia e ficção. A matriarca da família, Sandra Tuze, tinha um grupo que se chamava 'Os Inomináveis', que usava cosplay de personagens de "Harry Potter" para dar aulas como verdadeiros professores de Hogwarts, além de fazer a reprodução de alguns itens da saga. Já o seu então futuro marido, Alessandro, trabalhava no andar de baixo à frente do Império Comando RJ (fã-clube de Star Wars), contando com oficina de desenhos para colorir, arenas com duelo de sabres de luz (na verdade, de espuma), entre outras atividades.

Nesse dia, os dois se conheceram, trocaram mensagens e criaram um grupo em comum para se conhecerem melhor. Na base da conversa, se encontraram em outro evento chamado "Nitokyo", em Niterói, e ali começaram o namoro. "Já estamos casados há seis anos e temos um filhinho, Adam, de 4, que também participa desses encontros com a gente. Juntando nossos filhos de outros relacionamentos, a família tem 6 filhos ao todos e se dão muito bem além de ir aos eventos, também gostam de ambas as sagas'', diz Sandra.





O que começou com uma história de amor, em um evento Geek, hoje é o sustento da família. Depois da chegada de Adam, o casal optou por trabalhar mais em casa para acompanhar de perto o crescimento do pequeno. Hoje, Alessandro tem uma oficina de confecção de trajes "Stars Wars" e Sandra, juntamente com sua sócia Patrícia, tem uma loja de artesanato baseada na saga "Harry Potter".





Fã-clube - Já casados, em junho de 2014, Sandra e Alessandro criaram o "Beco Diagonal", que surgiu, inicialmente, como uma "lojinha" para vender produtos de "Harry Potter", pois nunca tinham visto nada parecido nos eventos Geek da vida. E deu certo! Mas hoje o "Beco Diagonal" é um fã-clube com cerca de 15 cosplayers, que acompanham a família e participam das atividades externas programadas e sempre divulgadas na fan page do fã-clube. "Se as pessoas pensam que somos loucos por sermos adultos que gostam de Star Wars e Harry Potter? Provavelmente. Mas quem liga pra isso? Os loucos vivem rindo. (risos) Certamente são bem mais felizes, não é? E, citando Darth Vader: venham para o lado negro da Força!'', brinca Sandra.