No Rio, edição de 2016 do Festival Anima Mundi terá mais de 400 filmes

A 24ª edição do Festival Anima Mundi, o segundo maior festival de cinema de animação do mundo, começa nesta terça-feira (25) no Rio de Janeiro. O festival, que vai até o próximo domingo (30), terá mais de 400 curta-metragens e seis longas de animação, de 45 países.





Do total de produções que serão exibidas nos seis dias do evento, 108 são filmes nacionais. As exibições serão feitas no Cine Odeon, na Cinemateca do MAM, na Livraria Cultura, no Oi Futuro Ipanema e no Ponto Cine (em Guadalupe). Haverá ainda sessões gratuitas no Espaço Cultural BNDES, no Centro Cultural da Justiça Federal e na Maison de France.





Entre os destaques deste ano está o longa A Tartaruga Vermelha, que recebeu o Prêmio Especial do Júri na mostra Un Certain Regard do último Festival de Cannes. A coprodução de França, Bélgica e Japão terá sua estreia nacional no dia 29.





Além das exibições, haverá oficinas e bate-papos com os produtores das animações. Uma das palestras será ministrada pelo brasileiro Leo Matsuda, que trabalha no estúdio Walt Disney há oito anos. Em seu currículo está a participação nas equipes de produção de filmes como Operação Big Hero, Detona Ralph, Os Simpsons – O Filme e Rio – O Filme.





Depois de passar pelo Rio de Janeiro, o festival irá para em São Paulo, onde fica entre os dias 2 e 6 de novembro.