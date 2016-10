SESC São Gonçalo recebe Programão Carioca neste sábado, 22

21/10/2016 às 13:30h Enviado por: Leticia Lopes

Às 19h30. apresentação da peça ‘Jovem estudante procura’, classificação 12 anos. Foto: Divulgação Às 17h, o curta ‘Olhos de Anjo’ (Livre) e ‘Mais forte que o mundo’ (14 anos) Foto: Divulgação

São Gonçalo é a próxima cidade a receber o Programão Carioca, neste sábado, dia 22. Iniciativa da Globo, com patrocínio da Estácio e apoio da Globo Filmes, o evento levará diferentes manifestações culturais à cidade, reunindo público de todas as idades. A entrada é gratuita.



A programação começa às 14h com oficina de música para crianças. Sob o comando da Escola Samba Lata, os participantes vão montar seu próprio instrumento musical com material reciclável para, em seguida, aprender a tocá-los. Ao final, uma pequena orquestra se formará. Às 15h, a atriz Letícia Mesquita dará aulas de teatro também para o público infantil. O objetivo é trabalhar o corpo de forma lúdica, com atividades de alongamento expressivo, exercícios de voz e corpo e improvisação. Em uma miniclínica esportiva, Carlão Barreto vai ensinar técnicas para aprender a cair, rolar e dar cambalhota sem se machucar.



O curta ‘Olhos de Anjo’ será exibido a partir das 17h, seguido de ‘Mais forte que o mundo – a história de José Aldo’. Dirigido por Gabriel Faro, o primeiro filme da noite conta a história de um jovem de uma comunidade carente de São Gonçalo que encontra uma forma de mudar de vida quando encontra uma bola de basquete no aterro sanitário em que trabalha. ‘Mais forte que o mundo’ é baseado na trajetória do lutador de MMA José Aldo, com direção de Afonso Poyart e traz José Loreto na pele do protagonista.



Os sonhos, medos e diferenças entre os adolescentes entram em cena a partir das 19h30 com a peça ‘Jovem estudante procura’. Com texto de João Brandão e direção de Isabella Secchin, a montagem retrata, com humor, situações comuns da entrada dos jovens no universo adulto. A peça apresenta as transformações naturais desta fase, como o primeiro emprego, as conquistas e decepções amorosas.



As senhas para o cinema e o teatro serão distribuídas a partir das 15h.



Data: 22 de outubro (sábado)



Horário: A partir das 14h

Local: SESC São Gonçalo

Endereço: Avenida Presidente Kennedy 755 – bairro Estrela do Norte





