Theatro Municipal do Rio realiza visita guiada neste sábado

No mês em que se comemora o Dia da Criança, o Theatro Municipal – vinculado à Secretaria de Cultura – apresenta a edição especial da Visita Guiada amanhã, às 11h e às 13h. Na Visita Teatralizada Descobrindo o Municipal, quatro monitores ficam caracterizados como personagens inspirados na história do teatro. Na versão deste ano, o passeio tem como narrador o personagem João do Rio, pseudônimo do jornalista e escritor Paulo Barreto, um dos maiores cronistas de sua época e autor do primeiro livro sobre o Theatro Municipal, publicado em 1913.