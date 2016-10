ADAMA Apresenta Show Beneficente Com Inácio Rios

19/10/2016 às 13:10h Enviado por: Kimberly Mello

A Associação dos Amigos da Mama - ADAMA - apresenta no Teatro Municipal de Niterói, na quinta-feira, 27 de outubro, às 19h, o show beneficente com Inácio Rios. Filho do consagrado sambista Zé Katimba, Inácio é cantor e compositor nascido em Niterói. Os ingressos custam 20 reais.





Com apenas oito anos de idade, Inácio deu seus primeiros no mundo profissional da musica, ao estrear no CD "Sambas Eternos" (1993), onde interpretou o samba enredo "Vamos Brincar de Ser Criança", do carnaval de 1978 da Imperatriz Leopoldinense. No ano seguinte, com apenas 9 anos de idade, Inácio fez sua primeira viagem profissional internacional para se apresentar em Angola.





Aos 12 anos, quando ainda era integrante do Butiquim do Martinho, o jovem menino foi convidado para interpretar 2 faixas no CD "Butiquim do Martinho". Com o sucesso do disco, que vendeu mais de 100 mil cópias, Inácio passou a cantar nos shows do disco que realizava com Martinho da Vila, seu padrinho musical, pelo Brasil. 3 anos depois, aos 15 anos de idade, Inácio foi convidado por Martinho da Vila para integrar sua banda, substituindo Mart’nália no backing vocal.





Inácio lançou o seu primeiro CD, intitulado "Bendita Percussão", em 2008. Para o lançamento, o local escolhido foi o Teatro Municipal de Niterói, que ficou lotado. Em 2010, aos 25 anos, passou a integrar a banda de Jorge Aragão, com quem voltou a Angola e se apresentou em diversos outros países como EUA, França, Espanha, Suíça e Portugal. Em 2013, o cantor e compositor lançou seu segundo CD "Agulha de Marear", que traz 12 músicas autorais e participações especiais de Mart’nália, Diogo Nogueira e do Grupo Café Brasil.





A ADAMA





A Associação dos Amigos da Mama - ADAMA - é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1996, que tem como objetivo maior minimizar os medos inevitáveis após um diagnóstico de câncer de mama. O grupo de apoio melhora o perfil psicológico buscando o resgate da autoestima e cidadania devolvendo a mulher a uma vida normal em sociedade. Nosso grupo é aberto e atende à população de Niterói e adjacências. Mais de 500 mulheres já passaram pelo programa. Os encontros ocorrem as quartas-feiras, a partir das 8h.





Serviço:





O que: Show beneficente com Inácio Rios - ADAMA

Data: Quinta-feira (27/10)

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Valor: R$ 20,00

Rua XV de Novembro 35, Centro