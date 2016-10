Diga 'não' ao vídeo game nesse Dia das Crianças

12/10/2016 às 09:05h Enviado por: Mariana Costa

Elsa, a Rainha do Gelo, no shopping Bay Market Foto: Divulgação Anastasia, no São Gonçalo Shopping Foto: Divulgação Dia das Crianças no Pátio Alcântara Foto: Divulgação Espetáculo no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói Foto: Divulgação

Por Letícia Lopes

Hoje é dia das Crianças! Para comemorar com muita brincadeira e diversão e fazer esse dia ser inesquecível para a criançada, OSG montou uma lista incrível de atividades em São Gonçalo e Niterói. Confere aí!

No Plaza Shopping, o evento é dos ‘Avengers’ da Marvel, e das ‘Princesas’, da Disney. Serão oficinas e atividades para encantar os pequenos de 3 a 12 anos. O evento é gratuito, e funcionará das 14h às 20h. O Plaza Shopping fica na Rua XV de Novembro, 8 – Centro Niterói/RJ – Tel: (21) 2621-9400

O Bay Market apresenta a peça infantil ‘Elsa, a Rainha do Gelo’, a partir das 17h. A história promete divertir toda a criançada, em Niterói. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação. O Shopping Bay Market fica na Av. Visconde do Rio Branco, 360 – Centro Niterói/RJ – Tel: (21) 2620-2330.

No Teatro Eduardo Kraichete, a peça ‘Scooby-Doo e o Mistério da Mansão Assombrada’ fica em cartaz neste dia 12! Em uma noite de tempestade, Scooby-Doo, Salsicha, Fredy, Daphne e Velma resolvem investigar a aparição de um fantasma na mansão de Alcides Pederneiras, um velhinho de hábitos esquisitos. A apresentação é às 17h, e o ingresso (meia e inteira) custa R$ 50. O Teatro Eduardo Kraichete fica na Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí, Niterói. Tel: (21) 2610-3902.

O Museu Janete Costa de Arte Popular não podia ficar de fora! Das 10h às 14h, a criançada vai poder se divertir com “Descobrindo o Mundo” e “Bla Bla Bla Animações”. As atividades são gratuitas. O Museu Janete Costa fica na Rua Presidente Domiciano, 178, Boa Viagem, Niterói. Tel: (21) 3619-0820.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer traz a Mostra de Teatro Infantil de Niterói chega a sua VIII edição em caráter competitivo. São vários espetáculos de grupos locais e de outras cidades do estado do Rio. Uma realização da ATACEN e do Teatro Popular. A mostra acontece às 11h, e a entrada custa R$ 30. O Teatro fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Niterói. Tel: (21) 2613-2734.

No Museu de Arte Contemporânea –MAC, uma rica programação para celebrar o Dia das Crianças com experiências multissensoriais, contação de história, oficina e visitas mediadas para vivenciar o museu através de sua arquitetura e exposições. A programação é gratuita, e funciona das 14h às 17h. O MAC fica no Mirante da Boa Viagem, em Niterói.

No Campo de São Bento, muita diversão com o Happy Day – Rota Gourmet Dia das Crianças! Além dos tradicionais food trucks e barracas gourmet, atrações infantis dos personagens de Frozen, Pepa Pig e Vingadores vão animar a criançada. As atividades acontecem das 10h às 22h, e o Campo de São Bento fica na Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, em Icaraí. Tel: (21) 2711-3266.

Em homenagem ao Dia das Crianças, os restaurantes do Polo Gastronômico Jardim Icaraí vão fechar a Rua Doutor Leandro Motta, das 12h às 18h, para receber crianças de todas as idades. Serão inúmeras atrações e brinquedos, como teatro infantil, cama elástica, música, mini parquinho, recreação, vários super-heróis, e sorteio de camisas personalizadas Piticas. Além de distribuição de pipoca e algodão doce. O Quintal de Contos também estará transformando os pequenos em seus personagens favoritos, através da pintura artística facial da artista plástica Jasmim Walsh.

O São Gonçalo Shopping traz o musical “Anastácia”. O espetáculo é gratuito, e será realizado na Praça de Alimentação, às 17h. Além disso, no 2º piso, acontece o “Mini Test Drive”, das 14h às 20h. O evento, que começou em 05 e vai até 30 deste mês, conta com três atividades: 1º Circuito Pista – Triciculo e patinete, de 3 a 8 anos. 2º Pista Passeio – Triciculo e carro com haste, de 1 a 3 anos. 3º Playground, de 1 a 8 anos. O Shopping São Gonçalo fica na Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista, São Gonçalo/RJ (Rodoviária Niterói-Manilha, km 8,5).

O shopping Partage preparou uma série de atividades relacionadas ao universo circense para encantar toda a criançada. Serão oficinas, brincadeiras e apresentações para garantir muitas risadas e diversão aos meninos e meninas. Os pequenos poderão se divertir com as seguintes atrações: oficina de malabares, show de malabarismo, pintura facial, bola mania (escultura com bola no palito), show de palhaços, oficina de mágica e um show de mágica inédito. As atividades serão no Jardim, das 15h às 19h. O Partage fica na Av. Pres. Kennedy, 425 – Centro, São Gonçalo.

O Pátio Alcântara contará com ‘Oficinas de Pipas’, sob orientação do ‘pipeiro’ gonçalense Oialagan Oliveira, e uma ‘Revoada de Pipas’, onde os pequenos poderão celebrar a data com muita cor no céu da região. As aulas de confecção de pipas são extensivas às crianças com idade entre 5 e 12 anos e acontecerão apenas no dia 12 de outubro, em três horários: 10h, 11h e 12h, na Praça de Alimentação. As vagas são limitadas e as inscrições deverão ser realizadas sempre 40 minutos antes de cada turma, até o horário de início ou esgotarem as vagas.

Após produzirem as pipas, todas os participantes serão convidados para a ‘Revoada de Pipas’, que acontece às 13h30, na área externa da Praça de Alimentação. As crianças poderão trazer suas próprias pipas, sejam elas confeccionadas nas oficinas ou não. Para mais informações basta consultar o regulamento completo no site: www.patioalcantara.com.br. O Shopping Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo. Tel. (21) 3856-4086.

A Unidos do Porto da Pedra promove hoje uma grande festa para as crianças. Cama elástica, piscina de bolinhas, distribuição de lanches e doces são algumas das atividades que serão oferecidas gratuitamente, das 11h às 17h. Para animar a festa, o grupo de dança infantil 'Filhos de Baobah' se apresenta. A quadra da escola de samba fica na Rua João Silva, 84, Porto da Pedra.