A nova Miss Brasil 2016

Raissa Santana foi eleita a Miss Brasil 2016. A candidata do Paraná que irá suceder Marthina Brandt, a Miss Brasil 2015 se destacou na final do concurso na noite do último sábado, 1, em São Paulo. A Miss Paraná saiu na frente das candidatas. Ela venceu a disputa de montar um look com peças da Ellus em trinta segundos e uma segunda prova de automaquiagem. Danielle Marion, do Rio Grande do Norte, e Deise D’anne, do Maranhão, ficaram, respectivamente, com o segundo e com o