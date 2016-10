Homenagem a Falcon

Thais Fersoza posou com a filha, Melinda, e postou a foto em seu perfil do Instagram na última sexta-feira, 30. A família está passando uma temporada no Rio. Na última quinta-feira, 29, ela já havia mostrado a visita da criança ao Cristo Redentor. “Ela fica ‘mimindo’, acorda de vez em quando, dá aquele ‘sorrisão’ que eu amo e dorme de novo, mas a mamãe aqui tá amando os passeios com a pequena, curtindo o RJ com minha paulistinha”, escreveu na legenda do post.