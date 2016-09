Roubando a cena

De passagem pela Argentina com a namorada, Mariana Goldfarb, o ator Cauã Reymond passou por uma saia justa numa entrevista na televisão local. Divulgando a novela “A Regra do Jogo”, que será exibida no país, o ator participou do programa de Susana Giménez, renomada apresentadoras do país. A conversa, exibida no último domingo, foi teve erros. A apresentadora confundiu a namorada de Cauã, Mariana, com sua ex-mulher, Grazi Massafera. Pode?