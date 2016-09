Academia Gonçalense de Letras comemora 42 anos de história

28/09/2016 às 14:10h Enviado por: Thiago Soares

Decio Machado (presidente interino) e José Terra (secretário) da AGLAC organizam a cerimônia que ocorrerá esta noite Foto: Alex Ramos

Em comemoração aos 42 anos da Academia de Letras, Artes e Ciências de São Gonçalo, acadêmicos festejarão, hoje, no Salão Nobre do curso de idiomas ICbeu, que fica no Zé Garoto, em São Gonçalo. Além da festa, os presentes poderão assistir palestras e a nomeação de novos membros da academia.





O evento, que terá entrada franca, começará pontualmente às 19h. Durante as festividades, o professor Otto São Paio palestrará sobre a Academia, enquanto a também professora, Maria Neuma, ministrará uma palestra sobre a cidade de São Gonçalo.





Na sequência das palestras , 10 novos membros serão nomeados e tomarão posse de suas posições.







A organização do evento espera um boa presença de público, incluindo pessoas que não façam parte da lista de membros da academia.





"É muito importante que o gonçalense conheça e participe da academia. A literatura é responsabilidade social", disse o presidente interino, Décio Machado, de 56 anos.





O ICbeu fica na Rua Francisco Portela, Zé Garoto, em São Gonçalo.