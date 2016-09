A mais bonita do Brasil

Dani Suzuki e Cássio Reis serão os grandes anfitriões do Miss Brasil BE Emotion. Os atores vão subir ao palco do Citibank Hall em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, para apresentar o concurso que acontece no sábado, 1º de outubro. Esta é a primeira vez que Suzuki comanda a noite de escolhe a mulher mais bonita do Brasil.