A gonçalense Bianca Leão deu à luz seu primeiro filho, Breno, da união com o empresário Lucas Cohen, na última sexta-feira, 23, no Hospital das Clínicas, em Niterói. A assistente de palco do “Tudo Pela Audiência” contou com a presença do marido durante o parto e ganhou muito carinho no momento especial. Breno veio ao mundo às 8h50 por meio de uma cesariana com 3,505 kg e 52 cm.