'Pets - A Vida Secreta dos Bichos': um filme bom pra cachorro!

21/09/2016 às 15:39h Enviado por: Paula Vinny

Foto: Divulgação

Se você é um amante dos animais e ainda não conferiu a programação do cinema, nós te atualizamos! Está em cartaz o filme 'Pets - A Vida Secreta dos Bichos', que desde 25 de agosto está conquistando o coração da galera. O longa é uma animação de Yarrow Cheney e Chris Renaud sobre a vida que nossos animais de estimação levam depois de sairmos de casa todos os dias. O filme está em cartaz em todos os cinemas de Niterói e São Gonçalo.





O cachorro Max mora em um apartamento de Manhattan e, quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, ele vê sua vida mudar e não gosta nada, já que seus privilégios de "filho único" parecem ter acabado. Mas um incidente coloca os dois na mira da carrocinha e logo eles vão ter que pôr as divergências de lado para resolverem o problema juntos. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.





Caderno Pet





No dia 30 de outubro, será publicado no Jornal OSG o Caderno Pet, com muita informação legal para você que tem, ou planeja ter, um filho de quatro patas.