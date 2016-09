Camila Pitanga recebe surpresa dos seus seguidores do Twitter

21/09/2016 às 11:58h Enviado por: Leticia Lopes

A atriz Camila Pitanga presenciou recentemente uma tragédia que comoveu o povo brasileiro. Durante as gravações das últimas cenas da novela “Velho Chico”, ela presenciou a morte do amigo e colega de elenco Domingos Montagner.





Não bastasse toda essa situação de horror, ela virou alvo de uma série de postagens preconceituosas nas redes sociais.





Nesta terça-feira, 20, Camila voltou ao Twitter para agradecer pelo apoio dos fãs e teve uma surpresa.





Ela recebeu um vaso de rosas com um bilhete: “À nossa gerente mais amada, em nome de todas as cutruvias do Twitter. Nessas flores tem 537 mil abraços, orações e amores”.





A atriz, que antes usava o nick “Gerente das Cutruvia” na rede social, disse que os seguidores são as pessoas que a lembram que a vida pode ser linda.





Veja as mensagens compartilhadas por ela.





Fonte: Catraca Livre.