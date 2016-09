Novo filme de Gérard Depardieu tem pré-estreia badalada em Niterói

19/09/2016 às 13:49h Enviado por: Rennan Rebello

Nuno Horta, produtor português responsável pelo vídeo que reúne personagens niteroienses ligados ao cinema e que será exibido a partir de hoje (segunda, 19), antes das sessões no Reserva Cultural. Foto: Rennan Rebello Guto Calvin e Claudia Vieira (Reserva Cultural), Bianca Barbosa, Pedro Zamith e Bernard Sader (Poetas niteroienses), João Luiz de Souza (Universidade Salgado de Oliveira) e Cleo Araújo (Imovision) também estão presentes na pré-estreia de "Vale do Amor". Foto: Rennan Rebello O "dono da festa" Gérard Depardieu na pré-estreia de seu filme "Vale do Amor". O ator francês elogiou a beleza da cidade de Niterói Foto: Rennan Rebello

Por Rennan Rebello









O ator francês Gérard Depardieu compareceu ontem à noite ao Reserva Cultural, em São Domingos, Niterói, para a pré-estreia do filme "Vale do Amor", restrita a convidados. Depardieu discursou antes da sessão. "Estou em um prédio belíssimo, construído pelo Oscar Niemeyer. E eu já filmei em um dos prédios construídos por ele, a sede do partido comunista francês. Além disso, Niterói é uma cidade bonita e tranquila", disse.









O filme conta a história de Isabelle (Isabelle Huppert) e Gérard (Gerard Depardieu), um casal de franceses divorciados que teve um filho que cometeu suicídio. Na fase de luto, eles recebem uma carta misteriosa do filho falecido pedindo para encontrá-los no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Isabelle e Gérard, curiosos e esperançosos, deixam suas diferenças de lado e resolvem viajar juntos com a esperança de reencontrá-lo.









Personalidades do ramo audiovisual compareceram ao evento, como o produtor português Nuno Horta, responsável pelo vídeo que reúne personagens niteroienses ligados ao cinema e que será exibido a partir de hoje (segunda, 19), antes das sessões no Reserva Cultural. "É uma honra receber o Gérard Depardieu em Niterói. A meu ver é uma ótima oportunidade de diálogo entre os cineastas locais com o cinema francês", comentou.









O assessor de cultura da Universidade Salgado de Oliveira, João Luiz de Souza, também marcou presença. "Estou achando esse evento maravilhoso, com pessoas de Niterói e São Gonçalo, duas cidades com sedes da Aliança Francesa e que são tradicionais no ensino da língua. Logo, era natural que um ator do porte de Gérard Depardieu fizesse a pré-estreia brasileira de seu novo filme aqui. Isso é muito simbólico, principalmente para a difusão da cultura francesa na região", finalizou.