Felipe Simas e Júlia Konrad vistos em Icaraí, na semana de estreia de 'Romeu e Julieta'

14/09/2016 às 16:03h Enviado por: Mariana Costa

Em semana de estreia de "Romeu e Julieta", baseada no romance de William Shakespeare e escrita e dirigida por Michel Bercovitch, a dupla de atores protagonistas da peça, Felipe Simas e Júlia Konrad, foi vista passeando no bairro de Icaraí. O espetáculo fica em cartaz de 16 a 18 de setembro, no Teatro Abel, em Niterói.





A atriz Júlia Konrad iniciou sua carreira em 2014 e se formou em teatro musical nos Estados Unidos, depois de ter morado durante dez anos na Argentina. Seu último trabalho foi na mais recente edição da novela "Malhação - Seu Lugar no Mundo", interpretando a Ciça.





Já o ator Felipe Simas estreou na televisão em 2013 fazendo uma participação na novela “Flor do Caribe”, o que lhe rendeu o papel de Cobra na novela “Malhação – Sonhos” e o seu último trabalho na novela “Totalmente Demais”, interpretando Jonatas.





O Teatro Abel fica na Rua Mário Alves, 2, Icaraí, Niterói. Informações pelo telefone 2195-9800. Classificação 12 anos.