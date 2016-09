O Festival de Teatro 'Niterói em Cena' terá sua 9ª edição neste mês

14/09/2016 às 13:50h Enviado por: Paula Vinny

Foto: Divulgação

9º edição do Niterói em Cena acontece em setembro





Entre os dias 15 e 25 de setembro, o Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe a 9ª edição do Niterói Em Cena. Criado em 2008, pelo produtor cultural Fabio Fortes, o tradicional festival de teatro da cidade reúne artistas de todo o país. Recebemos mais 200 inscrições de todo o país para esta edição do Niterói em Cena. Selecionamos peças de São Paulo, Fortaleza, Minas Gerais, além de espetáculos de Niterói, São Gonçalo, Nilópolis, Petrópolis, Cabo Frio e outras cidades do Rio de Janeiro. A programação completa você está disponível no site wttp://festivalniteroiemcena.com.br.





Durante os 10 dias de evento, mais de 30 grupos passarão pelo palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer. O festival contará com duas mostras distintas: peças adultas (de 21 a 24 de setembro, às 20h), mostra cena curta adulta (de 15 a 18 de setembro, às 20h. No dia 25 de setembro acontecerá a reapresentação de 5 cenas curtas mais a entrega de prêmios do festival .Além disso, o público e os artistas envolvidos poderão participar dos debates críticos, que acontecem ao final das atrações e têm por finalidade promover uma intensa reflexão sobre o desenvolvimento da linguagem teatral.





O festival tem como objetivo discutir a cena teatral brasileira e proporcionar um panorama do teatro contemporâneo praticado pelos profissionais, estudantes e entusiastas da 5a arte. Possibilitando uma visão múltipla e diversa das Artes Cênicas através de suas pesquisas e experiências.





Em 2016, a nona edição selecionou quatro peças vencedoras de grandes prêmios do teatro brasileiro para os niteroienses. A peça “Se eu fosse Iracema” está indicada ao Prêmio Shell de melhor atriz e a peça ”Hominus Brasilis” foi indicada ao prêmio de melhor direção no mesmo prêmio. Os moradores de Niterói e São Gonçalo irão poder ver aqui em Niterói as melhores peças que estiveram em cartaz no Rio e em São Paulo nas últimas temporadas.





Além disso, selecionamos 28 cenas curtas com linguagem teatral diversificada para participar desta edição. Quem vier ao festival poderá assistir a esta reunião de linguagens cênicas em um único dia. Comédias, teatro narrativo, tragédias, numero de palhaços, teatro em plataforma, dentre outras linguagens, irão proporcionar ao público uma experiência diversificada e completa com as cenas curtas. No final de cada dia, o público poderá votar na cena que mais gostou, proporcionando cena curta mais votada o prêmio do júri popular.





Serviço:





Teatro Popular Oscar Niemeyer





Entrada: R$20 inteira e R$ 10 meia entrada





Mostra Cenas Curtas– dias 15, 16, 17 e 18 de setembro – 20h





Mostra Peça Adulta – dias 21, 22, 23 e 24 de setembro - 20h





Reapresentação das 5 melhore cenas do festival e entrega de prêmios – 25 de setembro – 20h