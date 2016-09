‘Vazou’ na web

Sabrina Sato compartilhou foto em seu instagram, sobre mudança feita por seu personal stylist, Yan Acioli. No registro, a apresentadora aparece de hot pant e top e ainda dá um jeito de dar uma empinadinha no bumbum. Ao fundo, a hairstylist Gill Almeida dá o último toque no cabelo de Sabrina. “Tem uma loira no camarim!”, brincou Yan na legenda em que ela aparece com os fios mais claros.