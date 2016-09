Dicas para curtir o final de semana

09/09/2016 às 17:58h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Por Paula Vinny









E aí, galera! Já sabem o que fazer no fim de semana? Nós do #jornalOSG vamos te dar algumas dicas.









Hoje (9), às 23h, vai rolar o "Baile do Bobzilla", uma festa 0800 que vai tocar muito trap, hip-hop e funk. Será no Bar da Gente, Rua Eduardo Vieira, em São Gonçalo. Apesar de ser um evento na rua, a consumação será permitida apenas no bar, sendo proibida a entrada com bebida de fora.









No sábado (10), também às 23h, o Convés abre para uma festa inusitada, tendo como tema a série 'Stranger Things'. Está claro que vai rolar muita música dos anos 1980, né?! A decoração será temática e ainda terá prêmio para a melhor fantasia. O ingresso antecipado custa R$ 15 e colocando o nome no mural do evento no Facebook você paga R$ 20 na hora. O Convés fica na Rua Cel. Tamarindo, no Gragoatá, Niterói.









Para fechar, no domingo, você pode curtir um pagode com o grupo Sambaí, na Boate Casa, em Niterói. Para as mulheres, open bar de diversas bebidas das 20h às 21h, e os homens só participam dele desembolsando R$ 60. Para entrar, as mulheres são VIPs ate às 21h, com nome na lista, e sem nome na lista ou após as 21h, R$ 20. Já os homens pagam R$ 20 com nome na lista até 00h e sem nome na lista, ou após 00h, pagam R$ 30. A Boate Casa fica na Rua Mariz e Barros, em IcaraÍ, Niterói. O início é às 20h.