Série Bossa Nova no Teatro Municipal Niterói

08/09/2016 às 17:17h Enviado por: Rennan Rebello

Marcel Powel será uma das atrações do evento Foto: Divulgação

Diversão e boa ação. É o que propõe o evento "Mostra Musical série Bossa Nova", que acontece no dia 8 de setembro, no Teatro Municipal de Niterói. O espetáculo promete mostrar música brasileira de qualidade com nomes consagrados como Sandra Serrado, Velha Guarda de Lucas e Marcel Powell interpretando clássicos de Vinícius de Morais, Baden Powell, Tom Jobim, entre outros. Parte do valor dos ingressos será doado para a instituição Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST).









"O objetivo do projeto é de resgatar os principais clássicos da Bossa Nova, a fim de levar musicalidade e cultura para a vida das pessoas. Além disso o Mostra Musical tem um viés filantrópico, pois a cada projeto que desenvolvemos, ajudamos uma instituição diferente", comenta Lorhana Amaral, diretora do evento.









Serviço





Única apresentação: 08.09.2016

Início: 19 horas

Local: Avenida XV de Novembro, 35, Centro.