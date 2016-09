Giro Cultural apresenta “A Bela Adormecida” na Sala Leila Diniz

08/09/2016 às 16:14h Enviado por: Paula Vinny

A Companhia Infocus de Teatro apresenta a peça "A Bela Adormecida", clássico da literatura, na próxima edição do "Giro Cultural", que será realizada no próximo sábado (10), na Sala de Cultura Leila Diniz, no Centro de Niterói. A obra é uma adaptação do texto escrito pelos Irmãos Grimm e tem direção de Gugu Araujo e Cezar Cavalcanti.

A história fala sobre Aurora, uma princesa que logo ao nascer recebe um feitiço da ressentida bruxa Malévola. O elenco é composto pelos atores Rodrigo Becker, Pedro Ximenes, Fernanda Sorrentine, Vinicius Coelho, Gugu Araujo, Carol Redfield, Emily Cortes e Cezar Cavalcanti, que prometem encantar a plateia.





Quem for conferir o espetáculos, os visitantes também poderão apreciar a exposição “Narrativas pictóricas: trajetórias ensimesmadas”, do artista Robson Lemos, em cartaz até o dia 16 de setembro.





Serviço

Endereço: Rua Professor Heitor Carrilho, 81 - Centro, Niterói

Data: 10/09/2016 (sábado)

Horário: 12h

Entrada franca

Para mais informações: 2717-5299 / 2717-4055