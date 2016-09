Exposição de Santos Dumont no Museu do Amanhã

06/09/2016 às 21:10h Enviado por: Kimberly Mello

Até 30 de outubro, o Museu do Amanhã, na Praça Mauá, disponibiliza um acervo audiovisual, atividades interativas, jogos e ambientes imersivos que destacam o espírito inovador e o lado poético e artístico de Santos Dumont. O mais novo museu carioca apresenta a exposição "O Poeta Voador – Santos Dumont" com visitação terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada custa R$10.







Com curadoria de Gringo Cardia e consultoria científica do biofísico e pesquisador Henrique Lins de Barros, a exposição apresenta um jovem empreendedor adepto de conceitos que até hoje inspiram o nosso amanhã. Protótipos dos principais modelos criados pelo inventor e uma réplica em tamanho real do avião Demoiselle, seu mais completo projeto, fazem parte da narrativa, que conduz a um passeio pela história do voar.





A exposição se divide em cinco ambientes. Em telas interativas, desdobram-se várias camadas de conteúdo, reunindo documentos, imagens e fotos históricas digitalizadas. E os visitantes concorrem a um “voo” virtual por Paris e Rio de Janeiro do início do século XX, por meio de uma edição de vídeo. De forma lúdica, o visitante tem contato com conceitos de Física como aerodinâmica e mecânica de motores na sala da Oficina de aviões de papel.





"O Poeta Voador – Santos Dumont" apresenta um inventor brasileiro, um visionário que se dedicou à ciência e à tecnologia inspirado pela arte. A mostra marca o ano em que se comemoram 110 anos do voo do 14bis – o primeiro oficialmente homologado da história.





Documentários





A exibição dos documentários “O Homem Pode Voar” e “Santos Dumont – O desafio do ar” no auditório do museu, como parte de suas ações educativas, nos dias 13 e 20 de julho, respectivamente, às 16h. Até o encerramento da mostra, em 30 de outubro, serão sempre duas apresentações por mês. A entrada será gratuita, sem necessidade de inscrição.





Serviço:





O que: O Poeta Voador - Santos Dumont





Quanto: R$10





Onde: Museu do Amanhã

Praça Mauá, 1, Centro - Rio de Janeiro