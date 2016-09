Festival chega na Fundição Progresso, no Rio

06/09/2016 às 18:17h Enviado por: Mariana Costa

Carne Doce promete causar Foto: Divulgação Grupo Baleia também se apresenta Foto: Divulgação

O espaço da Fundição Progresso vai se transformar na Casa da Cultura, recebendo cerca de cem apresentações de artistas das cinco regiões brasileiras





Diferente da brincadeira infantil, em que ganhava a pessoa que ficasse quieta por mais tempo, no Festival Vaca Amarela o barulho é campeão! Marcado para acontecer no próximo sábado, dia 10, o evento debutante sai de Goiânia, sua terra natal, e vem pastar nos gramados da Cidade Maravilhosa.





Com entrada Catraca Livre, o festival apresenta diferentes bandas que se destacam por sua produção musical, lançamento de discos ou ainda grupos que mantém contato direto com o festival em Goiânia. Tem de tudo: do rock ao funk, passando pelo pop psicodélico e pela MPB. A programação tem início a partir das 21h e segue a noite toda, na Fundição Progresso.





Com o objetivo de apresentar um recorte da música contemporânea independente produzida no Brasil, o Vaca Amarela tem como destaque no line up, a banda Carne Doce e a funkeira Deize Tigrona. Além deles, a festa reúne as bandas Pó De Ser, Components, Lutre, Oblongs, Hell Oh, Peixefante, Overfuzz e Baleia.





Casa da Cultura





Durante o período das Paralimpíadas, o espaço da Fundição Progresso vai se transformar na Casa da Cultura, recebendo cerca de 100 apresentações de artistas das cinco regiões brasileiras. A mostra de artes visuais Ponto Transição, a Mostra Funarte de Festivais de Música nas Olimpíadas, o festival Interações Estéticas e o projeto Biblioteca Livre integram a programação que ocupa os 13 mil metros quadrados do centro cultural entre os dias 1 e 18 de setembro. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura.





Curtiu? Confira o horário que cada atração.





21h - Lutre

21h30 - Pó De Ser

22h - Components

22h30 - Oblongs

23h -Deize Tigrona

23h30 -Hell Oh

00h45 - Peixefante

01h15 - Carne Doce

01h45 - Overfuzz

02h15 - Baleia





Serviço

Festival Vaca Amarela

Fundição Progresso, Rua dos Arcos, 24, Centro - Rio de Janeiro

Gratuito!!