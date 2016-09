Peru, México ou África do Sul. Explore!

06/09/2016 às 17:58h Enviado por: Mariana Costa

Foz do Iguaçu (PR) sempre surpreendendo na beleza Foto: Divulgação Jardim Botânico de Curitiba (PR) Foto: Divulgação Praia da Armação, em Floripa (SC) Foto: Divulgação Miraflores, em Lima, Peru Foto: Divulgação Oxaca, México Foto: Divulgação Porto, em Portugal Foto: Divulgação Praia do Canto, em Vitória (ES) Foto: Divulgação

Viajar é sempre gostoso, mas viajar para destinos que são baratos por si só, é melhor ainda! Dentro e fora do Brasil é possível encontrar cidades que cabem no bolso, o que é perfeito para quem quer curtir as férias mas anda com o orçamento apertado. Sozinho, acompanhado ou em família, você merece viajar para um lugar bacana e com baixo custo!





Para te ajudar a encontrar seu destino, o Submarino Viagens listou oito destinos incríveis e baratos, sendo quatro deles no Brasil e os outros quatro no exterior. Confira e comece a se planejar.





Vitória (ES)

Além de hotéis baratos, as passagens aéreas para Vitória são sempre muito em conta, principalmente para quem reside em estados vizinhos. As principais atrações capital capixaba são as praias, sem dúvidas. As mais frequentadas são Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi. A cidade também possui um belo Centro Histórico, um dos mais antigos do país, já que ela foi inaugurada em 1.551.





Curitiba (PR)

Curitiba é uma das capitais mais bem conservadas e possui forte influência europeia, devido à presença de italianos, alemães, poloneses e ucranianos. Essa presença se mostra ainda mais marcante na gastronomia, por exemplo. As principais atrações locais são o Jardim Botânico e o Parque Tanguá, que possuem entrada gratuita. A cidade também possui hospedagem barata, e as passagens até lá não costumam ser caras.





Foz do Iguaçu (PR)

Pode parecer que não, mas é barato visitar Foz do Iguaçu. Os gastos com turismo não são absurdos, e ainda assim são compensados com os baixos valores em hotéis e, até mesmo, passagens aéreas. Nem é preciso dizer que as principais atrações são as incríveis Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro e argentino.





Florianópolis (SC)

Floripa só é mais cara na alta temporada, quando o verão está no ápice e as praias lotam de turistas. Se quiser viajar para lá na baixa temporada, é preciso que você se planeje com antecedência, até mesmo para não ir em uma época tão fria, pois as principais atividades locais envolvem as belíssimas praias.





Porto, Portugal

Para viajar com pouco para Porto é preciso planejamento. Em primeiro lugar as épocas mais baratas para visitar a cidade europeia são durante a primavera ou outono. É bem possível encontrar hotéis em Portugal com preços mais acessíveis e acomodações confortáveis. A melhor opção de transporte é de ônibus ou, se quiser ir mais longe, alugar um carro de preferência à diesel. As principais atrações turísticas da região são históricas e arquitetônicas, como a Igreja de São Francisco e a Livraria Lello & Irmão, que inspirou as escadarias de Hogwarts, a escola da saga Harry Potter.





Oaxaca, México

Tudo em Oaxaca é muito barato. Localizada a 442 km da capital mexicana, a cidade é muito recomendada por quem já passou por lá. Por ter tudo pertinho, a locomoção para os principais pontos do local pode ser toda feita a pé! Os encantos de Oaxaca se dão principalmente por sua arquitetura histórica e gastronomia mexicana, que por lá é muito diversificada.





Cidade do Cabo, África do Sul

A Cidade do Cabo, ou Capetown, é barata desde atividades mais simples quanto uma visita à famosa Table Mountain. Além disso, a cidade possui belas praias, portanto ótimas para se sentar na areia e apreciar a vista. A forma mais econômica de se locomover por lá é via ônibus turísticos. A prática de esportes radicais na região também é muito presente, e para isso não é preciso gastar muito!





Lima, Peru

Uma das cidades mais baratas da América do Sul, Lima é uma verdadeira mistura de velho com novo, um pezinho no país colonizador, a Espanha, e tem até Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a Cidade dos Reis. As antigas igrejas e praças, como a Plaza San Martin, são um grande exemplo da presença europeia na cidade. O mais barato lá, segundo os turistas, são as refeições!





É válido lembrar que planejar sua viagem para um período de baixa temporada ou em datas comuns, que não seja feriado prolongado, por exemplo, tornam a viagem ainda mais barata! Outro ponto a ser lembrado, é que agências locais podem te oferecer os passeios, o que nem sempre vale a pena. Se estiver disposto a explorar o destino sozinho, melhor ainda!





Lembre-se sempre de organizar e planejar a sua viagem e mesmo que escolha um destino barato, sempre guarde um dinheirinho para sua segurança!





Fonte: Catraca Livre