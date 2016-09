Casório emocionante

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrosio se casaram no fim da tarde do último domingo, 4, na capela da PUC, Zona Oeste de São Paulo. Os noivos, que se conheceram na casa do “Big Brother Brasil 13”, disseram o “sim” em uma cerimônia para 300 convidados. A ‘sensação’ do casório foi a avó de Kamilla, Dona Neide, que levou até o altar uma imagem da Santa Nossa Senhora de Nazaré, padroeira de Belém, cidade natal da noiva.