Fãs acampam em Niterói à espera de ídolo

02/09/2016 às 22:19h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Foto: Kimberly Mello.

Por Kimberly Mello.





Fã significa: pessoa que tem grande admiração por alguém ou algo, mas para os do cantor Luan Santana, esse significado se estende com amor, dedicação e admiração.





Integrantes dos fã clubes 'Exército Santana' e 'Legião Santana' estão acampando desde terça-feira, em frente ao Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, onde acontecerá o show, só para garantir um ‘lugarzinho’ mais perto do ídolo. “Chegamos aqui na terça as sete da manhã, para poder pegar a grade e ficar na frente do Luan”, afirma a estudante Kercya Kauany, de 18 anos.





As integrantes do ‘Exército Santana’ contam que, apesar das dificuldades que vem enfrentando devido principalmente à instabilidade do tempo, tudo vale à pena. “Já pegamos chuva pra caramba. Nós abrimos a barraca, colocamos nossas coisas dentro e ficamos debaixo do guarda-chuva, mas fazemos de tudo pelo Luan”, conta a estudante Nicole Priscila, de 18 anos.





O Festeja Niterói acontecerá na tarde deste sábado, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, e terá como atração grandes nomes da música sertaneja no Brasil, como o niteroiense João Gabriel , Wesley Safadão , Luan Santana e a dupla Thaeme e Thiago .





“Festeja significa a junção das palavras festa e sertaneja. É um convite para que todos possam se divertir intensamente, em clima alto-astral, de festa, de confraternização entre as pessoas, ao lado de grandes artistas da música brasileira”, explica o executivo da Som Livre responsável pela área de shows, Bruno Graça Melo Côrtes.





Você pode saber maiores informações sobre o evento acessando o facebook , e para compra de ingressos online, basta clicar aqui .





Serviço:





O que: Festeja Niterói





Quando: 03 de setembro









Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro





Contato: (21) 2620-6101