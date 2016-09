Contando histórias

O mês de setembro promete ser imperdível para os que gostam de se sensibilizar com peças teatrais. O projeto Grupo Teatro Novo tem como propósito apresentar o trabalho de atores com deficiência intelectual, em sua maioria com Síndrome de Down. O evento é gratuito e certamente vai mexer com você. Para assisti-lo, basta ir à Biblioteca Parque de Niterói, das 16h30 às 18h30, nos dias úteis, na Praça da República, no Centro. A entrada é gratuita.