MAC celebra seus 20 anos com série de exposições

02/09/2016 às 20:46h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Crédito da imagem: Rick Ipanema Foto: Crédito da imagem: Isaac Julien e Nara Roesler Foto: Crédito da imagem: Paulinho Muniz Foto: Crédito da imagem: Rodrigo Braga Foto: Crédito da imagem: Paulinho Muniz

Para comemorar seus 20 anos de existência, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói inaugura três super exposições para ninguém botar defeito! Em uma parceria de artistas nacionais e internacionais, o MAC recebe uma vídeo-instalação interativa e duas mostras brasileiras que conversam entre si. Todas as exposições ficam em cartaz entre os dias 3 de setembro e 23 de outubro, a partir das 10h. Além disso, de quarta-feira a entrada é gratuita, e nos demais dias, os ingressos custam R$10 inteira e R$5 meia-entrada.







Com curadoria de Luiz Vergara, a exposição também recebe em seu lançamento, no dia 3 de setembro, a obra inflável carioca "Água" e foodbikes recheadas de comidinhas.





Ten Thousand Waves - Isaac Julien – Salão Principal





Criação do multiartista inglês Isaac Julien, a vídeo-instalação “Ten Thousand Waves”, dialoga com a arquitetura de Niemeyer por meio de nove telas inspiradas na tragédia da Baía de Morecambe, na Inglaterra, onde mais de 20 catadores de mariscos ilegalmente vindos da China morreram afogados. No filme, a artista resgata a memória da deusa chinesa Mazu, protetora dos pescadores e mares.





E para quem quiser conversar com Julien, no dia 3 de setembro vai rolar uma visita da artista ao MAC.





Baía de Guanabara: Águas e Vidas Escondidas - Varanda e Mezanino





A mostra conta com objetos, vídeos, fotografias, intervenções e instalações, com a finalidade de assumir uma vocação intuitiva da arquitetura de Niemeyer em meio aos processos artísticos e ambientais, que além de apreciarem a paisagem, assumem um compromisso com o meio ambiente.





“Ephemera: Diálogos Entre-Vistas” - Coleção MAC- João Sattamini





"Ephemera" recebe pinturas, objetos e instalações na busca de um diálogo com as demais mostras em cartaz. As obras expostas têm significados e leituras diferentes de cada visitante. Assim, cada pessoa contempla a arte a partir do caminhar, atuando como personagem e passageiro da mostra.





Serviço:





O que: Exposições - 30 anos MAC Niterói





Quanto: Quarta-feira: entrada gratuita; Demais dias R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada)





Avenida Almirante Benjamim Sodré, S/N, Boa Viagem - Niterói