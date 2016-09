Orquestra alemã faz temporada no Rio e em Niterói

01/09/2016 às 17:45h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação.

A Orquestra de Sopros alemã JUGGE chega ao Brasil para participar de uma série de concertos nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, ao lado de formações orquestrais do Programa Aprendiz - Música na Escola. São quatro apresentações, que acontecem entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro, três delas com entrada gratuita.







A primeira delas, dia 30, terça-feira, tem início às 18h30, no Salão Leopoldo Miguesno, na Escola de Música da UFRJ. No dia 31, é a vez do Teatro Municipal de Niterói receber o concerto, às 12h30, com ingressos a R$ 4. Já no dia 2 de setembro, às 17h, a Biblioteca Parque de Niterói recebe os jovens músicos. E, por último, no dia 6, a maratona tem seu encerramento na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, a partir das 18h.





Composta por 40 jovens músicos, entre 13 e 21 anos, a JUGGE será conduzida pelo maestro Milos Gluckmann e tem no repertório algumas folks songs– canções populares germânicas – como “Stell Dich Ein in Oberkrain”, “Vom Egerland Zum Moldaustrand”, “Polka Party”, “Schlag auf Schlag” e “Die Tollkühnen Männer”.





Já os músicos do Programa Aprendiz vão mostrar obras de grandes artistas brasileiros, como Chiquinha Gonzaga ("Lua Branca"), Jacob do Bandolim ("Assanhado"), Villa-Lobos ("Preludio, Bachianas nº4"), e clássicos de nomes consagrados como Mozart ("Sinfonia 38") e Ravel ("Pavane pour une enfant defunt").





O projeto é resultado do programa de intercâmbio musical Brasil x Alemanha, realizado pelo Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB).





Serviço:





O que: Orquestra de Sopros JUGGE e Programa Aprendiz - Música na Escola.





Quanto: R$4 (Teatro Municipal de Niterói); Grátis (demais apresentações).





Rua Visconde de Maranguape, 98, Centro - Rio de Janeiro.





Rua Quinze de Novembro, 35, Centro - Niterói.





Praça da República, s/nº, Centro - Niterói.





Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro - Rio de Janeiro.