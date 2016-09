Sem comentários

Matheus Lisboa e Maria Claudia, do BBB 16, terminaram o relacionamento que começou no confinamento. A notícia foi confirmada pelo ex-participante do reality show na última terça-feira, 30, pelo twitter. O namoro durou seis meses. “Como muitos de vocês perceberam, fiquei um pouco afastado nos últimos dias. Peço desculpas por ter me ausentado tanto, no entanto foi um momento necessário. Não foi uma decisão fácil.”, disse ele.